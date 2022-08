Los videos de la fiesta de Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, que la tienen en medio de críticas

Un video de una fiesta ha generado un remezón en el gobierno de Finlandia. En la grabación, se ve a la primera ministra de ese país, Sanna Marin, bailando y con un vaso en la mano.

Una vez fue filtrado el registro, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, donde especularon con un supuesto consumo de drogas que ella ha negado.

De acuerdo al medio finlandés Iltalehti, en las imágenes compartidas aparecen varias figuras públicas del país europeo acompañando a la autoridad, como la artista Alma y su hermana Anna, la fotógrafa e influencer Janita Autio, la presentadora Tinni Wikström, la presentadora de radio Karoliina Tuominen, la estilista Vesa Silver y la diputada Ilmari Nurminen.

Al respecto, la jefa del gobierno de Finlandia de 36 años sostuvo que “no tengo nada que ocultar. No he consumido drogas”, en conversación con el medio Yle.

“Me molesta que estos (videos) se hayan hecho públicos. Ha sido por el hecho de que he estado pasando la noche con mis amigos“, añadió Marin, del Partido Socialdemócrata de Finlandia, junto con detallar que corresponden a una celebración llevan a cabo hace unas semanas, aunque sin detallar fecha.

Asimismo agregó que “no he consumido drogas, ni nada más que alcohol. He estado bailando, cantando, festejando, haciendo cosas totalmente legales. Tampoco he estado en una situación tal que hubiera visto o conocido a otros actuar así (usando drogas)”.

Finalmente, concluyó que “quiero mostrar que la gente común con vidas comunes también trabaja en estos puestos. Yo mismo tengo una vida familiar, una vida laboral y sí, también tengo tiempo libre que paso con mis amigos. Seguro que lo mismo que mucha gente de mi edad”.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022