El domingo recién pasado, Paula Martínez (23), murió por suicidio luego de haber esperado por cinco años el juicio en contra de los acusados de violarla en grupo en una fiesta de cumpleaños en las cercanías de Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con la información entregada por El Radar del Sur, “desde el momento del ataque, Paula tuvo varios intentos de suicidio, estuvo internada en un hospital psiquiátrico”. Esta vez, fue su tío quien halló su cuerpo sin vida al interior de su domicilio.

Lee también: Denuncian violación: Las pruebas claves en la investigación del caso de Karina Cuevas

Cabe recordar que en diciembre de 2016, Martínez denunció que los sujetos la drogaron y secuestraron, para posteriormente abusar sexualmente de ella. Tras haber hecho la acusación formal ante las autoridades, comenzó a recibir una serie de amenazas. “La joven hizo más de 30 denuncias por hostigamiento y amenaza de muerte, ya que ella y su familia eran constantemente amenazados por familiares de los detenidos”, detalló el medio citado.

El juicio oral en contra de los nueve imputados estaba programado para marzo del 2022, más de cinco años después de ocurrido el trágico episodio. Lamentablemente, la justicia tardó mucho en llegar.

Lee también: Caso Ámbar: Dictan cadena perpetua calificada para Hugo Bustamante y Denisse Llanos

La madre de la joven fallecida, conversó con el diario el Clarín, en donde expresó que “voy a seguir luchando, me dejó luchando sola, pero voy a tratar de conseguir prisión perpetua para estos asesinos. No me van a parar“.