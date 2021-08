(EFE/CHV Noticias) – El secretario general de la ONU, António Guterres, se mostró “seriamente preocupado” por los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán.

“El secretario general está siguiendo con profunda preocupación la cambiante situación en Afganistán”, afirman desde las Naciones Unidas.

En ese punto, sostienen que “el conflicto está forzando a cientos de miles de personas a abandonar sus casas. Sigue habiendo información de abusos y violaciones de derechos humanos serios en las comunidades más afectadas por los enfrentamientos”.

Lee también: Tras la huida del presidente: Talibanes toman control del palacio presidencial de Afganistán

Asimismo, Guterres se mostró “especialmente preocupado” por el “futuro de las mujeres y las niñas, cuyos derechos conseguidos con esfuerzo deben ser protegidos”.Esto, debido a las violencias contra las mujeres, validadas y perpetuadas por los talibanes, en donde el sexismo y el apartheid de género toman control del actuar de la comunidad.

Por otro lado, la ONU llamó a los Talibanes y al resto de las partes implicadas a que se aseguren de que se cumplan las leyes internacionales y el derecho a la libertad de todas las personas: exigió que las agencias de ayuda humanitaria tengan “acceso sin restricciones” a la población.

Lee también: Solidaridad continental: América se moviliza con recursos y ayuda humanitaria para Haití

Las declaraciones de Guterres se producen pocas horas después de que el presidente afgano, Ashraf Ghani, huyera del país, lo que precipitó la toma de Kabul por parte de los talibanes y aceleró los planes de evacuación del personal diplomático extranjero que ya estaban en marcha por parte de muchas naciones.

El colapso de Afganistán ocurrió después de que en mayo del presente año, las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN comenzaran la fase final de la retirada de sus tropas, entregando todas sus bases militares a los afganos.

Finalmente, se acordó que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto este lunes celebrar una reunión de urgencia para abordar la situación, una sesión en la que Guterres también intervendrá brevemente.

Conflict in Afghanistan is forcing hundreds of thousands to flee amid reports of serious human rights violations.

All abuses must stop.

International humanitarian law and human rights, especially the hard-won gains of women and girls, must be preserved.

— António Guterres (@antonioguterres) August 15, 2021