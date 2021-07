El miércoles, cerca de las 22:30 hrs., dos delincuentes ingresaron a una pizzería para cometer asalto a mano armada en Tolosa, Argentina.

Según Clarín, primero, se hicieron pasar por clientes. Segundos después, sacaron sus armas y amedrentaron al personal. Entre ellos, estaban al dueño, el cajero, dos cocineros y un repartidor.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes cometieron el delito. Se veía al propietario, de nombre Mario, resistiendo hasta que lo arrastraron por el piso y terminó con la cabeza ensangrentada.

Incluso, las imágenes captaron cuando uno de los delincuentes intentó disparar en tres oportunidades, pero la bala no salió.



“Recién me di cuenta que nos estaban robando cuando se apareció delante mío, como se ve en el video. Lo que no entiendo todavía es por qué me pegó si en ningún momento me resistí”, expresó el dueño sobre el accionar de uno de los ladrones al medio local El Día.

Los ladrones escaparon con 30 mil pesos argentinos. “Hace un tiempo veníamos cerrando la reja para evitar este tipo de situaciones y sólo dejábamos entrar a clientes conocidos”.

La situación es investigada por el Departamento Judicial de La Plata.