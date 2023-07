Joven aseguró que no puede estar con su novio por ser alérgica a él: “La gente dice que me engaña”

Foto: The Mirror

Una insólita acusación está haciendo una mujer en Estados Unidos, luego de asegurar que no puede estar con su novio por ser alérgica a él.

Así lo aseguró Virginia Nault, quien está desde diciembre del 2022 con Steve Johnson tras conocerlo a través de la aplicación de citas Bumble, la que es muy similar a Tinder.

Tras llevarse bien en los primeros encuentros, la joven de 22 años empezó a dormir en la casa de su pareja, aunque notaba que cada vez que hacía esta amanecía con una reacción en su cuerpo que no podía explicar.

La oriunda de Boston afirmó que todo inició con mucha picazón y lagrimeo, síntomas a los que se agregaron una piel aclarada que empeoraba siempre que lo veía.

“Al principio no nos dimos cuenta. Pensamos que era una alergia estacional al azar. Nos dimos cuenta de que después de pasar unos días en su apartamento, me salía un sarpullido muy fuerte la semana siguiente y me sentía bastante mal durante unos días”, señaló.

Descarta infidelidad

En declaraciones recogidas por The Mirror, Virginia señaló tomarse todo esto con mucho humor y apuntó: “Digo en broma que soy alérgico a él; probablemente será algo en el aire de su apartamento, un producto para el cuerpo o algo que esté usando”

“Es estresante, pero por otro lado, tienes que reírte un poco porque es muy ridículo”, insistió la joven que también descartó que su pareja la esté engañando.

“Cuando la gente dice que mi novio me engaña, es una de esas cosas de las que tienes que reírte (…) Ha sido muy paciente y me ha apoyado mucho con todo, y está tan frustrado como yo”, recalcó.

Por último, Nault contó al citado medio que Steve cambió sus detergentes, desodorantes y otros productos personales, pero las molestias permanecen.