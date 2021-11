(EFE) – El diseñador estadounidense Virgil Abloh, director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, murió de cáncer este domingo a los 41 años, anunció el grupo LVHM, al que pertenece esa marca.

“Estamos conmocionados por esta terrible noticia. Virgil no era solamente un diseñador magnífico, un visionario, sino también un hombre con una bonita alma y una gran sabiduría”, dijo en Twitter el propietario de ese conglomerado de lujo, Bernard Arnault.

Abloh también era director creativo de la marca Off White, de la que LVMH era el accionista mayoritario, y sufría cáncer desde hacía años, según se precisó en ese mensaje en el que se mandó el pésame “a todos los que le querían”.

El creador, que se dio a conocer como asesor creativo del rapero estadounidense Kanye West, fue nombrado al frente de la dirección creativa de la línea masculina de Louis Vuitton en marzo de 2018, como sucesor del británico Kim Jones.

Abloh apuntó entonces que la herencia y la “integridad creativa” de Louis Vuitton eran fuentes de inspiración clave para él y que les iba a rendir homenaje, además de intentar tender puentes con la actualidad.

LVMH, Louis Vuitton and Off White are devastated to announce the passing of Virgil Abloh, on Sunday, November 28th, of cancer, which he had been battling privately for several years. pic.twitter.com/CytwZLvSFu

— LVMH (@LVMH) November 28, 2021