Visas para migrantes y estudiantes en Australia serán reformadas: ¿Afectará a chilenos?

Un importante anuncio se dio a conocer en Australia en relación al acceso a visas para ciudadanos extranjeros, incluyendo a estudiantes, luego que la ministra de Asuntos Internos de ese país, Clare O’Neil, confirmara que se está trabajando en una reforma al sistema migratorio de dicho país.

Según explicó en la plataforma X, se trata de una estrategia que busca “devolver la migración a niveles sostenibles, garantizará que tengamos las habilidades que necesitamos para el futuro y, en última instancia, garantizará que el sistema funcione en beneficio de todos los australianos”.

De acuerdo con lo publicado por el gobierno de Australia en su sitio web, esta estrategia de migración corresponde a una hoja de ruta que contiene ocho acciones claves.

Entre ellas, está la aplicación de una prueba de idioma más estricta al momento de postular para una visa.

Junto a lo anterior, contempla una mayor rigurosidad para que el solicitante demuestre que sus estudios en Australia impulsarán su carrera o aprendizaje.

Ambas medidas se suman a las que ya habían sido implementadas, como la exigencia de una asistencia del 80% a los alumnos que se encuentran con visa de estudiante, así como ciertas calificaciones aprobatorias.

Para cumplir con todo lo anterior, los proveedores de educación serán sometidos a controles y estándares más estrictos.

En cuanto a aquellos migrantes que quieren quedarse en Australia después de estudiar y graduarse, entonces deberán alcanzar el umbral de ingresos mínimo dentro de dos años.

Finalmente, los detalles de la aplicación de esta estrategia migratoria se darán a conocer cuando se acerque la fecha de implementación de cada compromiso. La visa familiar y otras vías de visa permanente no se incluyen en los cambios del gobierno.

La ministra explicó que las medidas anteriores vienen de la mano con el aumento considerable de migrantes en el territorio oceánico, y que habría sido insostenible sin la intervención del gobierno, consignó The Guardian.

“Estamos actuando para eliminar del sistema la explotación de los trabajadores migrantes, de modo que podamos proteger los salarios y las condiciones tanto de los migrantes como de los trabajadores”, dijo O’ Neil en un punto de prensa sobre este último tema.

A once-in-a-generation review into the migration system found it was a deliberate decision to neglect the system” and that it was “so badly broken” it required a “10-year rebuild”.

The Albanese Government is fixing this.

