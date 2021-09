Durante la tarde de este miércoles entró en erupción el volcán Kilauea, ubicado en la isla grande de Hawai. La actividad se detectó a partir de un brillo llamativo en la cámara web del observatorio de la zona, y al notificar esta situación, desde Estados Unidos emitieron una alerta roja.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos​​, que compartió además algunas imágenes de lo que está ocurriendo, la lava está actualmente contenida en el cráter Halemaumau y de momento no representa una amenaza para la comunidad o estructuras cercanas.

Lo que se ha podido determinar es la existencia de algunas fisuras en el lago de lava, generando un flujo de ésta.

Recordemos que el Kilauea es uno de los volcanes más activos. A mediados del 2018 hizo erupción, ocasión en la que se realizó una evacuación de emergencia en los alrededores debido a un amenazante río de magma. Posteriormente, hubo también actividad volcánica en mayo del presente año.

De acuerdo con la información entregada por el medio local Hawaii News Now, los funcionarios del Observatorio de Volcanes de Hawai señalaron que el gas volcánico y los compuestos químicos que se emanan "podrían convertirse en una preocupación".

#Kilauea #volcano is #erupting from the summit #caldera. #eruption began September 29, 2021, 3:42 PM HST.#KilaueaErupts

Webcam views here: https://t.co/Sk00moAnr9 pic.twitter.com/cFCUpkyKL3

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) September 30, 2021