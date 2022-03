El pasado 7 de marzo de 2021, un violento episodio conmocionó a la población argentina. Milagros Lucente fue brutalmente golpeada por su ex pareja Mauricio Jaime, sobreviviendo a lo que sería, un nuevo caso de femicidio frustrado.

“Soy Milagros Lucente y esta es mi historia que gracias a los médicos que me asistieron te la puedo contar. Un día como hoy hace un año, en la madrugada, un fin de semana común y corriente, salimos a un bar con Mauricio, que en ese momento era mi pareja. Fuimos y todo terminó muy mal, gracias a su mano de macho alfa“, comenzó declarando Milagros, a un año del brutal episodio.

“Estuve en coma sin chances de vida y cuando desperté tuve que aprender a hablar, a poder dejar los pañales que no usaba desde que tenía 1 año. Tuve que aprender a leer, a escribir y hasta a caminar de nuevo por su culpa. Mi vida diaria desde ese día se basa en rehabilitaciones interminables y pastillas desde que me levanto hasta que me acuesto”, añade la víctima.

“Los que leen esto, si no lo vivieron, no se deben dar una idea de lo feo que es una rehabilitación de éstas. Ver las cosas que antes hacía y ahora ya no puedo, ver las fotos, los vídeos, mi escritura, pero lo peor de todo es que lamentablemente no puedo recordar nada, porque también la memoria me arrebató“, lamentó la mujer.

“A los 18 años me tocó volver a nacer, desde esa madrugada no volví a ser la misma, ni siquiera sé si en algún momento lo voy a lograr. Te pude perdonar muchas cosas, pero esto nunca Mauricio Noé Jaime”, enfatizó.

Hoy, la víctima de los hechos, luego de un año, decidió exponer su historia y sus fotos para que, según sus palabras, se tome conciencia de lo que padecemos. “Suplico justicia por mi y por todas“, sentenció.

Los hechos y las declaraciones de su madre

Mauricio Jaime, hombre de 23 años, quien era su pareja, la golpeó con una pala en la cabeza hasta dejarla gravemente herida en la vereda de la casa que compartían ambos en la localidad de La Cumbre, Córdoba, Argentina.

En la actualidad, el agresor se encuentra detenido en la cárcel de Cruz del Eje, acusado, según informó Eldoce.tv, por el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa.

“Nunca me imaginé encontrarla en ese estado. Era otra persona, estaba irreconocible. Era una cosa gigante su cabeza, toda inflada. No se le veían los ojos, no se le reconocía la nariz. Nada. Estaba irreconocible”, relató con los ojos llenos de lágrimas la mamá de la víctima al medio citado, Mariela Mirasola.

“Fue el peor día de mi vida. El dolor de que te toquen un hijo es terrible, no se compara con nada. Deseás estar vos ahí, en ese lugar y no ella. Si hubiese podido cambiar mi lugar por el de ella, ni lo hubiera dudado”, añadió.

Milagros, estuvo en coma por 21 días y en total, casi dos meses internada en el Hospital San Roque. Logró sobrevivir pero las secuelas fueron muchas, como la afectación a su sistema neurológico y motriz. Dejó el centro asistencial para continuar con su rehabilitación desde el hogar.

“Fue como empezar de cero, como si hubiese vuelto a nacer. Aprender a caminar de nuevo, a escribir, a leer…”, lamentó Mariela. Asimismo, recuerda a Mili como una chica inquieta, divertida, dulce, inteligente, aquella que soñaba con estudiar Diseño Gráfico y Criminalista. “No es ni un cuarto de lo que era, le arruinó la vida”, expresó.

“La crié 18 años y creo que lo más grave que se hizo fue un raspón con el skate, y de golpe me la entregan con un certificado de discapacidad a los 18 años”, lamenta.

En ese sentido, otra de las secuelas que tuvo la mujer, fue la pérdida de memoria, ya que hay muchas cosas de su pasado que no puede recordar, lo que le genera constantes crisis nerviosas, entrando en un cuadro depresivo. “Nos gritaba que no quería vivir más, que no quería estar así, que no quería ser un vegetal“, reveló su familia.

El agresor está bloqueado de su mente

Milagros, no logra recordar qué fue lo que sucedió el pasado 7 de marzo, en el momento que fue víctima de un femicidio frustrado. No obstante, por la recomendación de profesionales, su familia decidió contarle la verdad.

“Me senté y le conté la verdad. Y no entendía nada, porque no entendía ni quién era él. No lo reconocía. No se acordaba ni de la existencia de él, de que existió esa persona en su vida”, narró Mirasola.

“Es al día de hoy que todavía sigue preguntando cosas. ‘¿Y yo cómo era?, ¿Y vos decís mamá que cuando recuerde todo, qué voy a sentir, qué me va a pasar?’, me hace preguntas que ella se plantea. ‘¿Pensás que alguna vez me voy a acordar de todo?’. Y la verdad que no se sabe”, comenta.

La impotencia de la familia y la búsqueda de justicia

Según las palabras de Mariela, Milagros era una nena con mucho carácter. “Nunca me imaginé que estaba pasando por eso. Si me lo decían lo dudaba por su mismo carácter, ella defendiendo siempre a la mujer“, reflexionó.

“Yo decía, es imposible, no pensaba nunca que podía llegar a pasar ella por algo así, que podía llegar a permitir algo así. Uno no se da cuenta porque es tanta la manipulación y cómo las debilitan. Creo que esa clase de personas también nos manipulan y debilitan a todos porque en realidad nos hizo creer a todos algo que no era”, detalló.

El agresor, Mauricio Jaime, será condenado por tentativa de femicidio. Según indica el medio argentino anteriormente citado, pese a los agravantes por el vínculo y por violencia de género, cumplirá su condena –la pena mínima de diez años por estos delitos- y recuperará su libertad.

“¿Y ella que? Lo de ella no se trata de cumplir algo y ya está. Quizás ella se recupere en un 100, en un 80 o quizás en un 50 y ahí quedé y no pueda ser nunca más la misma de antes. Él va a salir y sí va a poder volver a su vida de antes. Mucha impotencia me da“, exclamó su madre.

“No creo que cambien esas personas. Hoy fue Mili y por más que pasen los años que pasen, una persona así ya es así (…). De hecho él ya tenía antecedentes, o sea que no cambian. No te cambia ni el amor, ni conocer otra mujer distinta, no, no te cambia en nada. Ya son así. Yo pediría la pena máxima, para que no le arruine la vida más a nadie”, concluyó.