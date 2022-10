“Vuelo del terror” causó pánico en Argentina: Influencer relató los tensos momentos que vivió dentro del avión

Un verdadero momento de terror fue el que vivieron los pasajeros de un avión en Argentina, luego que este sufriera fuertes turbulencias que provocó que 12 personas resultaran heridas.

El hecho ocurrió la noche del martes y se conoció recién este miércoles, luego que circulara en redes sociales que hubo al menos una decena de heridos, siendo algunos trasladados hasta el recinto de salud de la zona para ser asistidos.

La “turbulencia severa”, como la denominó la aerolínea, ocurrió cuando el avión atravesaba el Oceáno Atlántico y se acercaba a Brasil, esto luego de haber despegado desde la terminal aérea de Barajas, en Madrid. La prensa argentina ha calificado el episodio como el “vuelo del terror”.

Con 284 personas a bordo (271 pasajeros y 13 tripulantes), los más afectados debieron ser atendidos por personal médico con traumatismos leves provocado por los golpes y la caída de objetos. En concreto, tres de ellos fueron trasladados al Hospital de Ezeiza “para un control más exhaustivo”, señaló la empresa de transportes en un comunicado.

Versiones cruzadas: Aerolínea vs influencer

Aunque desde la empresa aseguraron que activaron todos los protocolos correspondientes, como los letreros que advertían el uso de cinturones de seguridad para prevenir accidentes, algunos pasajeros denunciaron que la aerolínea no alertó de ninguna forma sobre la turbulencia.

Así lo relató Esperanza Boras, streamer e influencer española, quien aseguró que estuvo 7 horas con el cinturón puesto y que, al momento del incidente, no había aviso alguno.

“No he dicho nada, pero iba en este vuelo. Apenas he dicho nada a mis cercanos. He sido de las más afectadas y posiblemente tenga el tabique roto. Choqué mi cabeza con el techo y lo partí”, escribió la mujer. “Sí, tuve las 7h el cinturón puesto y justo al quitármelo pasó, pero no había aviso ninguno”, agregó.

La aerolínea, por su parte, defendió su postura con el tuit citado por la gamer. “De acuerdo a lo informado por la tripulación, se encontraban encendidos los carteles indicadores de cinturón de seguridad y se había realizado el anuncio correspondiente. Los pasajeros que resultaron más comprometidos y que son los que debieron ser trasladados, no tenían puesto el cinturón de seguridad al momento de la turbulencia”, sostuvo la empresa en el viralizado comunicado.