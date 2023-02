“¿Le darías un tiro?”: Voleibolista brasileño desata gran polémica tras amenazante encuesta contra Lula

Una polémica de importantes proporciones se generó en Brasil durante estos días, luego de que un voleibolista realizara una llamativa encuesta en redes sociales sobre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Se trata de Wallace Leandro de Souza, seleccionado nacional y partidario del ex mandatario Jair Bolsonaro, quien estaba contestando las tradicionales cajas de preguntas en Instagram.

En ese momento, un seguidor le consultó “¿Le darías un tiro en la cara a Lula”?, a lo que el jugador del Cruzeiro abrió una encuesta con la afirmación: “Alguien haría eso”, generando un tremendo debate.

Si bien terminó borrando la publicación, su club comunicó que lo suspenderá por tiempo indefinido, además de exigirle al atleta de pida disculpas por lo sucedido.

“Nunca incitaría a la violencia”

En las últimas horas, Wallace subió un video en el que pidió perdón por este incidente, afirmando que “cuando cometes un error, no hay forma de evitarlo. Tienes que reconocer tu error y disculparte”.

“Nunca tuve la intención de incitar a la violencia o al odio, no es como yo. Eso no es lo que me enseñó el deporte y no es lo que quiero transmitir a nadie”, agregó.

El voleibolista insistió en que no quiso provocar nada de esto y que “cualquiera que me conozca sabe que nunca incitaría a la violencia bajo ninguna circunstancia, especialmente hacia nuestro presidente”.

“Fue una publicación desafortunada que terminé haciendo. Cometí un error”, concluyó.