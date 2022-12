Wendy Sulca por crisis política en Perú: “Nos indigna la corrupción que siempre nos ha tocado”

La artista Wendy Sulca realizó un potente diagnóstico sobre la crisis política que estalló esta tarde en Perú y que culminó con la proclamación de Dina Boluarte como nueva presidenta de la república.

En conversación con CHV Noticias, la cantante que trascendió las barreras del internet para consagrarse como una de las voces más queridas y representativas de su país, se refirió en exclusiva a la agitada tarde que conmocionó a todo el continente.

Desde la intimidad de su casa, la intérprete de Mi Reclamo reveló cómo reaccionó al mensaje televisado de Pedro Castillo y entregó un lúcido análisis en torno a la inestabilidad que azota al país vecino en materia política desde hace algunos años.

Con un claro mensaje dirigido a la juventud y una declaración de principios en contra de la corrupción, Wendy Sulca demostró porqué es una de las líderes de opinión más importantes de la actualidad entre la juventud en Perú.

“Quedé en shock, me llenó de incertidumbre”

En entrevista con CHV Noticias, Wendy Sulca relató que se encontraba en medio de una ronda de entrevistas telemáticas cuando, de pronto, revisó Instagram y se enteró de lo que estaba ocurriendo.

“Me quedé en shock”, confesó, antes de asegurar que la situación la llenó de incertidumbre. “Creo que hablo por todo mi país (…) pero nos ha afectado a todos en diferentes ámbitos“, dijo sobre la transmisión televisiva y posterior detención del ex presidente Castillo.

Asimismo, la cantante no escatimó al contestar que se “encontraba indignada” tras ser consultada por la crisis política que afecta a su país. “Siempre vamos a alzar nuestras voces, hemos sabido salir adelante anteriorente ante dificultades y crisis políticas y esta no será la excepción”, expresó.

En esa misma línea, reafirmó el amor por su patria y reiteró su preocupación por lo que ocurre en ella. “Amamos a nuestro país y yo, personalmente, siempre muestro el orgullo que tengo por mis raíces y por mi tierra“, sostuvo.

La eterna lucha contra la corrupción

Sobre la crisis política que azota al Perú, Wendy Sulca es clara con su diagnóstico: “Nos indigna mucho la corrupción. Siempre nos ha tocado y no solo aquí, lamentablemente, (también) en toda Latinoamérica”, disparó en la conversación.

Sobre ese punto, la intérprete de Hambre manifesta sentirse “esperanzada” por la asunción al poder Dina Boluarte, la primera presidenta mujer en la historia de su país.

“Espero no equivocarme”, advierte Wendy, “(pero) creo que es muy bonito el tener por primera vez a una presidenta mujer en la historia de nuestro país. Es algo de lo que también he hablado mucho, no solo sobre el feminismo, sino sobre la presencia femenina en roles importantes“, profundizó.

Finalmente, la artista peruana hizo una invitación a los jóvenes de su país a propósito de la coyuntura: “Tenemos que informarnos, estar al pendiente, no quedarnos de manos cruzadas nunca. Es algo que me llena mucho orgullo, porque lo hemos hecho antes y esta no va a ser la excepción”, sentenció.