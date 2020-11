Durante la tarde de este viernes se registró un tiroteo al interior del Mall Mayfair ubicado en la ciudad de Wauwatosa, Wisconsin (Estados Unidos), provocando un intenso operativo policial en la zona.

De acuerdo con la policía, el centro comercial debió ser cerrado al igual que las rutas vehiculares cercanas.

Police are actively investigating an incident at Mayfair Mall. The mall is currently closed. Please use alternate routes to get through the area. For the most accurate information, follow our official social media on Facebook and Twitter.

— Wauwatosa Police (WI) (@WauwatosaPD) November 20, 2020