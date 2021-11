En la madrugada de este miércoles 17 de noviembre, tres fuentes policiales confirmaron a FOX13 que el rapero de 36 años, Young Dolph, fue asesinado mediante disparos de bala en Memphis, ciudad sobre el río Mississippi, en el suroeste de Tennessee.

Los hechos habrían sido perpetrados en Makeda’s Butter Cookies, una tienda a la que Dolph ingresó para comprar galletas de mantequilla.

En ese contexto, algunos testigos de la balacera señalan que un vehículo se detuvo y disparó varias veces en contra de una de las ventanas delanteras del lugar, alcanzando de lleno al artista.

On the scene of a shooting on Airways. I’m hearing Memphis rapper Young Dolph may be a victim in the shooting. Shooting happened at Makeda’s Cookies. pic.twitter.com/Dw1nTcKV3C

— Jeremy Pierre FOX13 (@JeremypierreFOX) November 17, 2021