Jeremy Beau Sides, un youtuber que se dedica al buceo y comparte videos de estas experiencias en su canal Exploring with the Nug, fue protagonista de impactante descubrimiento que permitió resolver un misterio que se extendió por más de 20 años.

De acuerdo con lo evidenciado en uno de sus registros, su misión era encontrar a dos personas que desaparecieron en el 2000 en una zona rural de Tennessee, Estados Unidos, luego de revisar una base de datos de ciudadanos cuyo rastro se había perdido.

“Cuando vi a dos adolescentes desaparecer y desaparecer en un automóvil, eso realmente me llamó la atención“, dijo Sides. “Cuando miré el pueblo donde fueron vistos por última vez, vi que un gran río lo atravesaba. Eso me dijo que me fuera”, dijo a CNN.

De esa manera, llegó a Sparta en el condado de White County, Tennesse, y dio paso a esta investigación que logró dar con el paradero de un auto sumergido en un río. Un vehículo que coincidía con el que conducían Erin Foster, de 18 años, y Jeremy Bechtel, de 17 años, el día de su desaparición en abril de 2000.

La búsqueda de Jeremy llamó la atención del alguacil del condado de White, Steve Page, tras ser alertado por un familiar de Foster. Mediante un comunicado, el uniformado aclaró que entonces se acercó al youtuber para indicarle que continuara con sus indagatorias en un punto preciso del río Calfkiller.

En el video queda evidenciado cuando Sides se encuentra de frente con el vehículo. “He estado buscando todo el día y finalmente encontré un auto”, expresa en el registro.

Al dar con esta máquina, Sides llamó al equipo policial y se trasladaron inmediatamente a la zona para seguir con la investigación, logrando establecer la coincidencia del vehículo hallado con aquél reportado como desaparecido.

Los restos del automóvil aún no han sido identificados, pero se realizarán pruebas de ADN y se esperan realizar comparaciones con registros dentales para permitir establecer la identidad de los dos cuerpos que fueron encontrados dentro del vehículo.