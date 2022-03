(EFE) – El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a referirse al bombardeo de parte de Rusia a un hospital de maternidad en la ciudad de Mariupol, ubicada al sureste del país, calificando el atentado como “la prueba final del genocidio” que se está cometiendo contra el país.

En un mensaje de video publicado esta noche que recoge la agencia Interfax-Ukraine, el mandatario pidió a los socios de la Unión Europea que refuercen las sanciones contra Rusia para poner fin al conflicto que ya cumple dos semanas.

“Las bombas rusas cayeron sobre un hospital. El hospital de niños. ¡El hospital de maternidad que estaba en funcionamiento! Los edificios están destruidos. Hasta el momento, 17 personas están heridas. La gente se refugió cuando sonaron las sirenas antiaéreas”, agregó.

El jefe de Estado continuó con su crítica hacia el gobierno liderado por Vladimir Putin y señaló “¿Qué clase de país es este? Rusia, que tiene miedo de los hospitales de maternidad y los destruye?”.

“Bombardear el hospital de maternidad es la prueba final, la prueba de que se está produciendo un genocidio de ucranianos. ¡Europeos! No pueden decir que no vieron lo que les sucedió a los ucranianos en Mariupol”, insistió.

Las críticas de Zelenski se dan en el momento en que Rusia y Ucrania vuelven a reunirse este jueves en Turquía en busca de una salida al conflicto que, según cifras de la ONU, perjudicó a más de 2 millones de ciudadanos que tuvieron que salir de Ucrania.

La instancia será liderada por Mevlüt Çavusoglu, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, quien ya se reunió hace pocas horas con su par de Rusia, Sergey Lavrov.

#Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik.

Had a bilateral with Foreign Minister Sergey #Lavrov of #Russia, ahead of the tripartite meeting. 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/npcvEbRgCG

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2022