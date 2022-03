(EFE) – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este miércoles un ataque aéreo de las tropas rusas contra un hospital infantil de Mariupol, ciudad ubicada al sureste del país.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó que “hay personas, niños bajo los escombros. ¡Atrocidad! ¿Cuánto tiempo más será el mundo cómplice ignorando este terror? Cierren el espacio aéreo ya”

“Paren los asesinatos. Tienen el poder pero parece que han perdido la humanidad“, agregó el jefe de Estado a casi dos semanas de que se iniciaran los ataques del gobierno liderado por Vladimir Putin.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022