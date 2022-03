(EFE) – Este martes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, asumió que el país finalmente no ingresará a la OTAN. Sin embargo, insistió en su petición de ayuda y pidió armas a los países aliados para defenderse de la invasión rusa, cuyas tropas siguen bombardeando ciudades ucranianas y avanzando lentamente hacia Kiev. En un mensaje por videoconferencia a líderes de los países nórdicos y bálticos convocados en Londres por el primer ministro británico, Boris Johnson, Zelenski expresó su frustración porque, pese a su presunta política de “puertas abiertas”, la OTAN no admitió como miembro a su país, algo que Ucrania no tiene más remedio que “aceptar”, e instó en buscar otras vías de colaboración militar. Aunque la organización es la alianza de defensa “más fuerte del mundo”, algunos de sus miembros “están hipnotizados por la agresión rusa”, manifestó Zelenski.