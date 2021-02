Zulema Menem, hija del fallecido ex presidente argentino Carlos Menem, habló este domingo sobre el legado que dejó su padre y reveló detalles de su velorio, el que se llevará a cabo en el Senado.

La empresaria de 50 años dijo que el otrora mandatario “se fue en paz acompañado por todo el amor que le tenemos y que le vamos a tener. Se fue agarrado de la mano de mi mamá”.

A su vez, Zulemita contó que que el velatorio “será hoy, pero no tenemos horario todavía hasta que avisen de la cochería. Será a puertas abiertas en el Senado”.

“Él va a descansar en el cementerio islámico con mi hermano, a pesar de que él profesaba la religión católica. Pero va a estar con mi hermano”, agregó.

Sobre el apoyo que ha recibido de parte del presidente Alberto Fernández, Zulema dijo que “hablé con él para que me ayude a organizar. La verdad uno nunca espera este desenlace, por más que sabía que mi papá estaba mal”.

“Le quiero agradecer al presidente, a la doctora también que se puso a disposición y a todos, a todo el mundo. Mucha gente quería mucho a mi papá”, indicó.

Al ser consultada por cómo recordará a su padre, la hija de Menem manifestó que “como un gran hombre. La verdad es que mi papá uno podría no haber estado de acuerdo con sus políticas, pero fue una gran persona, un gran amigo, una persona que no sabía lo que eran los rencores, no sabía lo que eran las broncas o las divisiones, y eso es lo más importante. Estoy muy orgullosa de su apellido y lo voy a llevar siempre con mucho orgullo“.

“Dejó un legado de paz, de amor y de fuerza, porque la verdad se fue luchándola”, apuntó.