“Voy sí o sí”: Akriila contó cómo fue cuando se enteró de la invitación al Lollapalooza Chile 2024

La cantante Akriila será una de las artistas chilenas que más expectativas ha generado en torno a su presentación en el Lollapalooza Chile 2024.

En el programa especial de Chilevisión, “Esto es Lolla”, la intérprete reflexionó en torno a su próximo show, el que será su debut en el festival de música, que se desarrollará a las 17:15 horas del viernes 15 de marzo, en el Perry’s Stage.

“Fue como un doble premio”: Akriila reveló cómo fue el momento exacto

El momento exacto ocurrió el día 9 de octubre durante el De Cora Fest, un festival de música que reunió artistas nacionales en el Teatro Caupolicán, entre ellas, a Akriila.

Tras su presentación, cuando la cantante chilena se bajó del escenario, fue abordada por uno de sus colaboradores quién le preguntó: “¿Cómo te fue?”.

A lo que Fernanda Sepúlveda, nombre real de Akriila, contestó con un tímido “bien”. “¿No quieres ver algo que te alegre?”, replicó el hombre, mostrando un e-mail con la invitación al Lollapalooza y el contrato. “Voy sí o sí”, pensó.

“Fue lindo porque justo me había bajado del escenario y ver eso fue como un doble premio. Fue justo en un momento donde me estaba proyectando, donde estaba desechando cosas que no me gustaban hacer”, relató Sepúlveda.

Akriila detalló cómo será su show debut en el Lollapalooza

En la misma entrevista, la compositora nacional abordó algunos de elementos y aristas que buscará abarcar su show debut en el festival de música.

“Me encanta hacer música, pero también me gusta mucho todo lo que son las visuales, me fijo mucho en esas cosas”, explicó.

También reveló que buscará que las visuales, vestuario y tracklist “sean perfectos”, con la finalidad de obtener un espectáculo “preparado para que sea digerible, pero a la vez muy alternativo”.

