Blink-182 en Lollapalooza 2024: ¿A qué hora se presentan y cómo verlos en vivo?

Este sábado se presenta la banda estadounidense Blink-182 en el escenario de Lollapalooza 2024, como uno de los platos fuertes de la segunda jornada del festival.

La agrupación encabeza la parrilla, sin embargo, su show está pactado para las 21:00 horas y a diferencia de otros artistas, estarán durante 90 minutos arriba del Cenco Malls Stage, en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

¿Cómo ver a Blink-182 en vivo?

Blink-182 promete hacer un repaso por sus más grandes éxitos durante esta jornada, tales como “All The Small Things”, “What’s My Age Again?”, “I Miss You” y “First Date”. Es por ello que, si no pudiste conseguir entradas, puedes disfrutar del show mediante la señal online de Chilevisión y Pluto TV.

En esa misma línea, también puedes repasar todos los detalles de su presentación mediante el react de Chilevisión en Youtube.

Finalmente, la banda cerrará las funciones del día en el Cenco Malls Stage, donde antes se presentarán Tronic, Glup!, Fletcher y The Offspring.

Revisa el horario de este sábado en Lollapalooza 2024:

