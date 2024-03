¿Cuál cover tocará Limp Bizkit en Lollapalooza Chile 2024?

Limp Bizkit regresa a Chile después de ocho años, esta vez con un arsenal de covers que deleitará a sus fanáticos. El Festival Lollapalooza 2024 es la excusa para su vuelta, en lo que será el primer show del año y la punta de lanza de su periplo por Latinoamérica.

A las 19:45 horas de este viernes 15 de marzo, el escenario de Banco de Chile, cede sus espacios a los abanderados del nu metal, quienes darán vida a un repertorio nostálgico en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Será un show de una hora, paseándose por clásicos como “Break stuff” y “Nookie”, entre otros.

Y es que durante las últimas presentaciones que han hecho, contando de un año para acá, la banda liderada por Fred Durst, no solo interpreta los covers “Faith” de George Michael o “Behind blue eyes” de The Who, previamente grabados en sus discos de estudio, sino que han hurgado su cajón de influencias para mostrarlas en directo.

Siendo el primer show de 2024, en el que se espera algunos cambios en el setlist. ¿Cuál crees que será el cover que tocarán en Chile?

Algunos de los covers que está tocando Limp Bizkit en vivo

Aquí te dejamos las re-versiones más reciente que Limp Bizkit ha ido interpretando el último año:

Nirvana – “Smells Like Teen Spirit”

– “Smells Like Teen Spirit” Nirvana – “Heart-Shaped Box”

– “Heart-Shaped Box” Guns N’ Roses – Sweet Child O’ Mine

– Sweet Child O’ Mine Guns N’ Roses – “Welcome to the Jungle”

– “Welcome to the Jungle” Ministry – “Thieves”

– “Thieves” Rage Against the Machine – “Killing in the Name”

– “Killing in the Name” Pantera – Walk

– Walk House of Pain – “Jump around”

– “Jump around” Metallica – “Master of Puppets”

– “Master of Puppets” Korn – “Blind”

¿Cómo ver EN VIVO el Lollapalooza Chile 2024?

Quienes no han podido adquirir una pulsera para vivir el festival en el Parque Bicentenario de Cerrillos, podrán vivir la experiencia de igual manera a través de una transmisión en vivo.

El directo ya está disponible en las plataformas digitales de Chilevisión y por las pantallas de Pluto TV.

Para acceder solo debes hacer clic acá y visitar el sitio web de Chilevisión.

