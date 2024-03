Hozier en Chile: ¿En qué escenario y a qué hora se presentará en Lollapalooza 2024?

Hozier es un reconocido cantante irlandés que se presentará por primera vez en nuestro país en los escenarios de Lollapalooza Chile 2024.

Take Me To Church y Northern Attitude, son algunos de los éxitos que han cautivado a la comunidad LGBT+ y a millones de fans al rededor del mundo.

¿En qué escenario se presentará Hozier en Lollapalooza Chile 2024?

Si eres fanático del folk y la música indie, te contamos que el intérprete se presentará entre las 17:45 y las 18:45 horas del día viernes 15 de marzo en el Banco de Chile Stage, en el Parque Bicentenario.

Este artista compartirá el mismo escenario que otros artistas internacionales, actuando después que Dayglow y antes de Limp Bizkit y Meduza.

¿Cómo llegar al Banco de Chile Stage a ver a Hozier?

La forma más rápida de llegar al Banco de Chile es a través de la entrada más cercana al Metro Cerrillos, ubicada en Avenida Departamental. Una vez dentro, caminar pasando el Lolla Upgrade y el Costanera Center Stage.

