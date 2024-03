¿Un vínculo con The Office? Estas son 4 curiosidades de King Gizzard & the Lizard Wizard que no conocías

King Gizzard & the Lizard Wizard se presentará este viernes 15 de marzo en el Festival Lollapalooza 2024. La banda australiana de rock psicodélica, que ya llenó el Teatro Coliseo con su Sideshow, llega al escenario del festival con una prolífica carrera donde mezclan una amplia gama de géneros.

Como es una de las bandas más esperadas por sus fanáticos, te traemos una lista de 5 curiosidades de la banda que no te puedes perder:

No es su primer Lollapalooza

Pero no es la primera vez que el grupo aparece en un cartel del Lollapalooza, ya que fue en 2022 que el nombre de King Gizzard & the Lizard Wizard ya sonaba. Sin embargo, tuvieron que cancelar su participación “debido a problemas imprevistos relacionados con el Covid y fuera del control de cualquiera”, según explicó la organización del evento en el año mencionado.

Prolífica discografía

La banda australiana se caracteriza por su robusta discografía, de hecho, en los 14 años que llevan de carrera, han lanzado un disco por cada año. Sin duda, uno de los mayores atractivos de la banda, que se pasea por distintos géneros musicales, que incluyen rock, jazz y muchos más.

Variedad de géneros

Si bien este punto se desprende del anterior, parece importante destacar que King Gizzard & The Lizard Wizard indaga en una variedad increíble de sonidos, sin caer en copias baratas o trabajos poco inspirados.

Al contrario, según los fanáticos de la banda, la autenticidad se mantiene intacta desde 2010, año en que la banda se formó. Jazz, rock psicodélico, pop y rock progresivo son algunos de los géneros en los que KG ha explorado.

Cinco discos por año

2017 y 2022 fueron años especialmente fértiles en cuanto a cantidad de discos para King Gizzard & The Lizard Wizard. En ambos años, la banda australiana lanzó 5 discos.

Flying Microtonal Banana, Murder of the Universe, Sketches of Brunswick East, Polygondwanaland y Gumboot Soup, son los 5 álbumes de 2017. Mientras que Made in Timeland, Omnium Gatherum, Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms and Lava, Laminated Denim y Changes se sumaron en 2022 a su discografía.

Sus fans los vinculan con The Office

Un fanático de la versión estadounidense de “The Office” se ha encargado de resumir algunos compactos de la banda con pequeños sketches de la comedia. Así, el fan ligó el disco “Sketches Of Brunswick East” con la escena de Michael Scott explicando cómo es jugar basquetbol, dándole un feeling jazzístico a la comparación.

