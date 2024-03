Lollapalooza 2024: Revisa dónde se ubican los stands de comida

Ya casi comienza la undécima versión de Lollapalooza Chile 2024, uno de los festivales de música más esperados del año.

Si bien no se puede ingresar con comida al recinto ubicado en el Parque Bicentenario de Cerrillos, eso no significa que no se puede comer dentro del evento.

Lolla Chile ofrece diversos patios de comida con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten.

Sin embargo, al igual que los baños y los espacios de descanso, la producción del festival ofrece mejoras en accesibilidad y tiempos de espera en patios de comida para aquellos usuarios que hayan adquirido un pase más exclusivo.

¿Dónde están los stands de comida?

Pase General: Aquellos con entrada general tendrán acceso a tres Food Garden. Estos se encuentran en el Alternative Stage, Kidzapalooza y en las afueras de Lolla Lounge.

y en las Pase Lolla Lounge y Lolla Lounge Premium: Aquellos que cuenten con un pase Lolla Lounge tendrán acceso a puntos de gastronomía exclusivos.

Lolla Upgrade: Quienes adquieran esta mejora tendrán acceso food trucks exclusivos con diversas preparaciones. Este se ubica a un costado del escenario Costanera Center.

Revisa el mapa de Lollapalooza Chile

Síguenos en