Milagros Zabaleta confesó su experiencia en el Lollapalooza Chile: Casi le patearon la cara

Milagros Zabaleta, hija del actor Jorge Zabaleta, intentó sacarle el mayor provecho al primer día del Lollapalooza Chile, sin embargo, regresó del festival con una anécdota que podría haber pasado a mayores.

A través de su cuenta de Instagram, la joven relató que decidió ingresar a un mosh, un grupo de personas que saltan, golpeándose unos contra otros, sin embargo, terminó tirada en el suelo.

Así fue el primer día de Milagros en el LollaCL

“Ayer en el mosh me caí de poto en la mitad y una mina me agarró del moño y me levantó”, partió contando en una historia de Instagram, mientras de fondo un joven que la acompaño, José, aportaba y se reía de lo sucedido.

Ante esto, su acompañante intentó sacarla de la multitud, sin buenos resultados. “Sentí que José me tironeó y me tiró para el otro lado para sacarme de ahí, y yo me volví a meter, me volví a tirar adentro”, confesó entre carcajadas.

Mientras estaba en medio del caos, Zabaleta casi fue rescatada por personas que ella no conocía, lo que solo le causó gracia. “Cuando me caí de poto, alguien así dijo como: ‘cuidado, cuidado con la niña’“, comentó.

Luego de pasar por ese alocado momento, la joven reflexionó y no se explicó como no le llegó algún golpe. “No sé cómo no me llegó una patada en la cara (…) tenía las patas para arriba y estaba tirada en el piso, pero sobreviví“, cerró su relato.

Revisa la anécdota completa:

