Referencias “satánicas” y poca ropa: Las controversiales presentaciones de Sam Smith

Desde su último disco, las presentaciones en vivo del cantante británico Sam Smith han sido ampliamente criticadas por su carácter osado, siendo incluso acusadas de contener referencias satánicas.

Cabe recordar que este artista se presentará el domingo 17 de marzo en Lollapalooza Chile 2024, en el escenario Banco de Chile Stage desde las 20:15 hrs.

Una de las controversias más grandes en las que se ha visto envuelto Sam Smith ocurrió después de su show en los Grammys 2023.

En la performance de Unholy, que hizo junto la cantante Kim Petras, el artista se presentó vestido de rojo con un sombrero con cuernos y un bastón, mientras su compañera se encontraba dentro de una jaula con efectos de fuego.

La presentación fue calificada por algunos como una adoración al diablo e incluso implicaban que Smith habría realizado un ritual satánico en vivo.

The apparent “highlight” from the 2023 Grammys: Sam Smith performing in a devil costume, while Kim Petras scales a large cage in a matching outfit.

And they wonder why no one watches the Grammys anymore? Woke culture has *completely* rotted the brains of Hollywood celebrities. pic.twitter.com/iVLvOJUSJ6

— Will Hild (@WillHild) February 6, 2023