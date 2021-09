El abogado defensor de los Derechos Humanos y convencional por el D17, Roberto Celedón, rindió un emotivo homenaje a Salvador Allende en el pleno de la CC.

Mientras la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, la cual es integrada por Celedón, entregó su informe ante el pleno, el abogado aprovechó de abrir un espacio de homenaje al ex presidente Salvador Allende y las víctimas de la dictadura militar.

“Para mí no es indiferente este día 10 de septiembre. Si el 10 de septiembre nos hubiésemos reunidos todos los que estábamos aquí y nos hubiesen dicho ‘mañana hay un golpe de Estado’, lo habríamos creído, porque era una posibilidad que tantos grupos incitaban, pero ¿Qué iba a pasar en Chile? Ninguno de nosotros podríamos haber podido describir lo que a partir del 11 septiembre se vivió”.

Con esas palabras, un emocionado Celedón comenzó su reflexión y homenaje a lo vivido en 1973. “El presidente Allende, por quién no voté, y un partido del cuál nunca he militado, levantaron un lema, una posición, en plena unidad popular: ‘No a la guerra civil’. El presidente Allende depositó toda su confianza en la institucionalidad a que las Fuerzas Armadas cumplan con su juramento. Y no a la guerra civil significa que estamos hoy aquí. Quizás muchos no estarían”, manifestó.

En esa línea, el abogado indicó que Allende “prefirió perder el poder sin llamar a nadie a revelarse, sino que la historia iba a permitir recuperar la democracia (…) se cumplirán 48 años desde que el presidente Allende dio su vida por Chile, el pueblo y los trabajadores y murió donde el pueblo lo puso, en La Moneda. Y cuando él levanta la política de ‘no a la guerra civil’ permitió que Chile no viviera una experiencia tan dolorosa como la guerra civil española”.

“A ese hombre y a esas personas que sacrificaron su vida por este pueblo, es a quienes tenemos que recordar mañana y en nombre de ellas hacemos este trabajo para darle a Chile una nueva Constitución”, concluyó entre aplausos por parte de sus compañeros de la CC.

