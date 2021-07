Más de 170 ejemplares de aves de la especie cormoranes guanay aparecieron muertos en las costas de Playa Brava en Iquique. El Servicio Agrícola y Ganadero de la zona ya investiga el caso y descartó que exista envenenamiento de las especies. La bióloga marina Andrea Auger aseguró que el incidente pudo haber sido provocado por la pesca industrial.”Lo que pasa es que el pico de estas aves queda enredado en la abertura de malla de la red de pesca, no pudiendo salir, ya no se pueden zafar. O muchas veces cuando la red de pesca ya está cerrada con las toneladas de anchoveta adentro, estas aves no logran salir volando”, afirmó.