Más de 180 familias de un edificio capitalino han estado una semana completa sin agua potable debido a un colapso del colector de aguas. La obstrucción hizo que el subterráneo del inmueble se inundara y que ingresaran residuos al estanque que abastece a estos departamentos. “Llevamos 7 días sin agua potable. Nosotros le pagamos a Aguas Andinas por un servicio. ¿Cuál es el servicio que ellos nos están dando?”, asegura Dixie Rivera, quien vive en un departamento junto a sus dos hijos en la comuna de Ñuñoa, la que está en cuarentena. Sin embargo han debido salir todos los días a buscar agua embotellada, ya que no tienen ni una gota de agua potable en su vivienda. Fue el pasado domingo cuando comenzó el problema para los residentes de un edificio de 184 departamentos. Un residente contó que “el alcantarillado se tapó y empezó a desbordarse por las tapas de la calle toda el agua servida”. Las aguas servidas no dejaron de escurrir por 4 horas. El subterráneo se inundó y los residuos llegaron a los estanques de agua potable del inmueble. La solución de Aguas Andinas fue poner una tubería con una llave para que los vecinos llenen botellas de agua. “Nosotros hemos tenido 3 sanitizaciones. La primera no la aceptamos porque se podía ver la caca en los rincones todavía en el agua, es así de crudo”, contó Felix Toledo. Pero tras la tercera sanitización desde la Seremi de Salud señalaron que “el agua está apta para el consumo humano. De todas maneras tienen que hacer una purga de las redes, por lo menos de 10 minutos por cada departamento”. El problema es que con el imprevisto el agua caliente recién llegará en aproximadamente 10 días más. La Seremi cursó un sumario sanitario contra la empresa Aguas Andinas. “El agua ya puede utilizarse, está en buen estado, es agua potable y la gente puede consumirla sin ningún tipo de duda”, afirmó Christian Esquivel, gerente territorial de la compañía.