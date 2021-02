Que sea hospitalario, que entregue oportunidades y que tenga todos los servicios básicos: esos suelen ser los requisitos de toda persona que está pensando en irse a vivir a otro país. Y aunque hay muchas ciudades del mundo que cumplen con esas características, pero hay algunas que son conocidas particularmente por la acogida que le dan a los extranjeros.

En esta nota te contamos cuáles son los atributos de 3 de los países calificados como “más acogedores” según los viajeros:

1- Canadá, el país con mejor calidad de vida

Canadá es reconocido internacionalmente por sus virtudes. Por quinto año consecutivo, en 2020 esta nación fue fue escogida como la que tiene mejor calidad de vida en el mundo, según un estudio publicado por BAV Group y la Universidad de Pensilvania. ¿Qué hace que tenga este título? Factores como el buen sistema de salud, la amplia oferta de oportunidades laborales y un sistema educativo de calidad juegan un rol importante, tanto entre los ciudadanos locales como en los migrantes.

Pero hay otro elemento que los extranjeros destacan: la amabilidad de sus habitantes. De acuerdo al relato de quienes han migrado, los canadienses están siempre dispuestos a ayudar. Una muestra de ello es lo que ocurre en la educación universitaria, a la cual llegan año tras año miles de estudiantes foráneos. La University Canada West es una de las instituciones que más extranjeros recibe extranjeros. De hecho, hoy en día tiene más de 3.000 alumnos extranjeros, de más de 85 nacionalidades distintas.

“La multiculturalidad es muy relevante para nosotros. Es por ello que recibimos con los brazos abiertos a quienes deciden postular a nuestros programas e, incluso, tenemos facilidades como la Beca de las Américas, que entrega la oportunidad a jóvenes latinoamericanos de venir a estudiar con nosotros, con un costo de estudiante local”, explican desde University Canada West, ubicada en Vancouver.

Justamente, los estudiantes podrían tener una rebaja de hasta casi un 60% el arancel anual con la beca mencionada por la casa de estudios, en carreras como: Bachelor of Commerce, Bachelor of Arts, Associate of Arts y MBA. Así, tomando como ejemplo la iniciativa impulsada por University Canada West, queda en evidencia que los jóvenes extranjeros son bien recibidos en Canadá.

“Nuestro objetivo es que los estudiantes de México, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Puerto Rico, Cuba y otros países, sean tratados de la misma forma que los estudiantes canadienses, para que aporten con sus valiosos puntos de vista a nuestra sociedad”, agregan desde la institución.

2- Filipinas: No sólo paisajes de ensueño

Probablemente, al hablar Filipinas lo primero que se viene a la mente son los parajes paradisiacos, pero esta no es la única virtud de este país del sudeste asiático. Quienes han pisado estas tierras destacan que los locales son amistosos y siempre están dispuestos a ayudar.

En ese sentido, si tomamos en cuenta que Filipinas tiene más de 104 millones de habitantes, uno de los países más poblados del mundo, se puede presumir que en cada rincón encontraremos a un filipino con ganas de ayudar a un extranjero.

Otro de sus atractivos más importantes es el turismo. Los viajeros podrán visitar, por ejemplo, sus bellas Colinas de Chocolate o la interesante isla de Luzón, y siempre tener la garantía de que se encontrarán con un ciudadano local dispuesto a entregar lo mejor de sí para entregar una bella experiencia.

3- Tailandia, un país de sonrientes

Tailandia es conocido como “el país de las sonrisas”. Y el apodo dice mucho: esta nación del Sudeste asiático tiene una cultura ancestralmente amistosa. Desde tiempos inmemorables, sus habitantes han estado muy dispuestos a recibir a los extranjeros con los brazos abiertos.

¿Cuál es el motivo de esta simpatía? Muchos apuntan al Thainess, una filosofía de vida que se basa en dos pilares: el Sanook (su ideal de diversión) y el Mai pen rai (Vivir sin preocupaciones). Con esta cultura milenaria, ha quedado de manifiesto que los extranjeros serán bienvenidos en estas tierras.

