Ignacio Briones formalizó este martes su renuncia al Ministerio de Hacienda, después de una semana de rumores respecto a sus intenciones de convertirse en la carta presidencial de Evópoli. Su cargo fue ocupado por el ex director de Presupuestos Rodrigo Cerda.

Briones llegó al cargo en diciembre de 2019 en reemplazo de Felipe Larraín, uno de los ministros que debió dar un paso al costado tras el estallido social de octubre. Su llamado a comprar flores tras revelar las cifras del Índice de Precio al Consumidor (IPC) fue considerado un signo de desconexión con las necesidades de la gente.

La gestión de Briones en Hacienda tampoco estuvo exenta de polémicas. Algunas de sus frases encendieron el debate público e incluso fue encarado en duros términos mientras transitaba por la calle.

Estos son tres momentos que marcaron su paso por el Ministerio de Hacienda:

1. Funa por petición de datos personales

El 5 de noviembre de 2019, el entonces secretario de Estado se dirigía al Ministerio de Hacienda por calle Huérfanos con Morandé cuando fue encarado por varios transeúntes.

La solicitud de información personal sobre quienes habían pedido su primer retiro del 10% de las AFP tenía a muchos molestos, mientras que otros le reprochaban el no apoyar el segundo retiro. Algunos incluso le mostraban el carnet a modo de protesta.

La petición de datos como los RUT había sido realizada por la Superintendencia de Pensiones para “hacer cruces con fines estadísticos”. El ex ministro aseguró que no tenía “como objeto identificar a nadie en particular”.

Al día siguiente de ser encarado en la vía pública, respondió: “no le tengo miedo a la calle”.

2. Ponce Lerou “estaría preso” en EE.UU.

Briones causó revuelo cuando, hacia fines de diciembre de 2020, afirmó que en Estados Unidos el ex controlador de SQM Julio Ponce Lerou “estaría preso, sin duda”.

El ex ministro especificó que “no me corresponde juzgar lo que fallan los tribunales de justicia, no quiero que se lea en esos términos, pero ese caso en Estados Unidos qué habría pasado, estaría preso”.

Sus dichos fueron emitidos en el marco de la rebaja de la sanción que obtuvo Ponce Lerou en el caso Cascadas. Tras sus declaraciones, acotó que “los estándares sancionatorios, que son los que mandatan nuestra ley vigente, son distintos y más laxos que en los mercados de capitales más desarrollados y que más admiramos”.

3. Reajuste de 0%

El ex ministro debió enfrentar la dura situación económica derivada de la crisis sanitaria por la pandemia y en ese contexto le tocó liderar una larga discusión en torno al reajuste del salario mínimo.

La principal polémica se instaló cuando el Gobierno propuso un reajuste de $0, bajo el argumento de cuidar a las pymes.

“Lo que queremos es poner recursos fiscales, pero evitar traspasarle este costo a la contratación, a los emprendedores, a las pymes, en este momento extremadamente difícil”, explicó.

Finalmente, el salario mínimo fue incrementado en $6 mil, pasando así desde $320.500 a $326.500 durante seis meses, para volver a negociarlo en abril de este año.