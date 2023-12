Los 5 momentos claves del juicio de Nicolás Zepeda por la desaparición de Narumi Kurosaki

Este jueves se marcará el final del juicio de Nicolás Zepeda, donde se dará a conocer su condena por la desaparición y presunta muerte de Narumi Kurosaki. Proceso judicial que ha estado marcado por momentos claves que apuntan a la presunta culpabilidad del chileno.

El segundo juicio comenzó el pasado 4 de diciembre, donde el chileno no sólo ha tenido que enfrentar sus propias contradicciones ante el tribunal de Besanzón, sino que también la revelación de sospechosas conversaciones, compras e incluso su propio informe psicológico.

Hoy Zepeda arriesga una condena desde una condena de 28 años hasta cadena perpetua, es por ello, que a continuación te dejamos los 5 momentos del juicio contra Nicolás Zepeda.

1. Nicolás Zepeda reconoció haber mentido en primer juicio

El miércoles 6 de diciembre, Nicolás Zepeda reconoció que mintió en el primer juicio, cuando aseguró que viajó a Francia en busca de un posgrado, y dijo que en realidad lo hizo para ver a Narumi.

“Tal vez mentí porque lo iban a usar en mi contra. Ahora lo veo más claramente y estoy acá para dejarlo todo en la mesa. Me van a juzgar y no tengo miedo. Voy a decir todo. Si mentí, si omití, si no pude precisar, lo diré. Mentí. Me arrepiento”, confesó.

2. El la petición de Nicolás a amiga de Narumi

El lunes 11 de diciembre declaró Rina Sakamaki, una de las amigas de Narumi, y reveló que Zepeda le pidió traducir un mensaje al japonés.

“Me voy con mi pololo de viaje. No voy a estar disponible por un tiempo”, es la frase que le envió el acusado.

Ante esta solicitud, Rina dijo que accedió a traducir la frase. Cuatro días después, el 15 de diciembre, Zepeda le volvió a escribir para pedirle que borrara todos los mensajes.

3. Revelación de informe psiquiátrico de Zepeda

El 14 de diciembre, el psiquiatra, Jean Canterin, reveló el informe psicológico que le realizó a Nicolás Zepeda en 2020, detallando que el imputado “Tenía respuestas complejas a preguntas simples denotando una personalidad manipuladora”.

“Zepeda es un hombre inteligente. No es un psicótico. Él sabe que lo que dice no es verdad y también sabe que la persona que lo escucha no le cree. Sin embargo, él quiere tener el control y por momentos la única solución es decir cualquier cosa”, detalló Canterin.

4. Descubren compras de Zepeda antes de ver a Narumi

En medio del interrogatorio del 18 de diciembre a Nicolás Zepeda por la desaparición de Narumi, el chileno explicó ante el tribunal por qué compró fósforos, un bidón para bencina y detergente antes de encontrarse con la japonesa.

“Hice casi todas las compras en el Carrefour. Comida y cosas para el auto. Busqué un bidón para llenarlo con bencina. Lo compro porque quería el recipiente para llenarlo con bencina en caso de panne”, recordó.

“Compro fósforos por si me podían servir. Suelo pasar por iglesias y prender velas. El detergente lo compro para limpiar las pequeñas manchas y que no me cobren demás al devolver el auto”, aseguró Zepeda.

5. “Decidiste destruirme”: El mensaje de Nicolás Zepeda a Narumi Kurosaki

El 19 de diciembre el fiscal Manteaux reveló un mensaje que Zepeda le escribió a Narumi, tras el término de la relación con la joven: “Decidiste destruirme, quería tener una familia”.

“Ese día me preguntó qué podíamos hacer para continuar”, respondió el chileno. El fiscal insistió: “Narumi le dice ‘anda a hacer otra cosa con tu pene’”.

Es por ello, que el fiscal planteó que habría sido idea de Narumi terminar la relación, algo que él desacreditó, argumentando que le había dicho a su primo que fue él quien terminó con la japonesa.

