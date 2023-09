50 años del golpe de Estado en Chile: Así homenajearon a Salvador Allende en diferentes partes del mundo

Este lunes 11 de septiembre se conmemoran 50 años del golpe de Estado en Chile y en diversas partes del mundo se han realizado homenajes oficiales y no, a la figura de Salvador Allende.

Recordar que fue en 1973 cuando, la Junta Militar encabezada por el en ese entonces comandante en jefe del Ejército y a la postre dictador, Augusto Pinochet Ugarte, quienes derrocaron al gobierno democrático de Salvador Allende, con la ayuda -entre otros- del gobierno de Estados Unidos.

La jornada ha estado marcada por las diversas conmemoraciones que se han realizado en el país, siendo la oficial esta mañana a las afueras del palacio de La Moneda, en la que estuvo presente el Presidente Gabriel Boric.

A la memoria asistieron diversas figuras del ambiente político como los ex presidentes Michelle Bachelet y Ricardo Lagos. También, se contó con la presencia de la senadora e hija del ex presidente Salvador Allende, Isabel Allende Bussi, quien entregó un emotivo discurso en la ceremonia.

Frente a la entrada del Centro Cultural Kirchner en Argentina, se realizó un “Concierto por la democracia”, donde miles de personas llegaron con banderas, velas y un altar para recordar a las personas desaparecidas en dictadura.

La conmemoración estuvo encabezada por el actor chileno Benjamín Vicuña, donde además, estuvieron presentes diversas figuras políticas argentinas como el ministro de Cultura, Tristán Bauer, el subsecretario de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales , Martín Bonavetti; la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Catherine Figueroa Sandoval, el embajador de Perú, Carlos Alberto Chocano Burga, entre otros.

A las afueras de la alcaldía de Paris se inauguró una exposición con imágenes del momento en el que La Moneda fue bombardeada durante 1973, como forma de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, como muestra de solidaridad de Francia con el pueblo chileno.

En el lugar pusieron dos graficas colgando del edificio institucional con una imagen de Salvador Allende con el objetivo de rendirle homenaje.

Asimismo, se sumaron a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, cientos de personas en Barcelona, quienes homenajearon a Salvador Allende en torno a una placa de honor.

A los homenajes también se sumaron desde la cuenta de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, quienes enviaron un mensaje a modo de conmemoración a los 50 años del golpe de Estado en Chile.

“En el 50 aniversario del golpe militar en 🇨🇱 (Chile), 🇮🇹 (Italia) conmemora a las víctimas de la dictadura y recuerda a los diplomáticos italianos en Santiago que, al dar refugio a los disidentes políticos, salvaron sus vidas. Hoy como entonces 🇮🇹 está con quienes luchan por la libertad y la democracia”, especificaron.

Nel 50° anniversario del golpe militare in 🇨🇱, 🇮🇹 commemora le vittime della dittatura e ricorda i diplomatici italiani a Santiago che, nel fornire riparo ai dissidenti politici, ne salvarono le vite. Oggi come allora 🇮🇹 è con chi lotta per libertà e democrazia. pic.twitter.com/ePlOzrmcvN

