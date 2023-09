50 años del Golpe: Bachelet habló de “retroceso” en condena transversal y de ambiente político “tóxico”

El presidente Gabriel Boric citó a Michelle Bachelet al Palacio de La Moneda para sumarse a una declaración conjunta por los 50 años del Golpe de Estado. A la salida de la reunión, la ex mandataria aseguró que “me voy muy contenta con mi copia, que espero firmar en el momento que se decida hacer y lo antes posible”. Sin embargo, aprovechó la instancia para manifestar su preocupación por la previa que se vive para el 11 de septiembre. “El presidente habló de un clima eléctrico, yo encuentro que está más bien tóxico el ambiente político y eso no está bien“, indicó Bachelet, quien además sostuvo que “(este ambiente) me preocupa, porque siento que hay un retroceso” en la condena a las violaciones a los derechos humanos en dictadura.