“No hay posibilidad hasta 2024”: Reportan cerca de 500 días de espera por una cirugía no auge

La salud pública y las listas de espera, por años han sido una de las mayores problemáticas para el país sin importar el gobierno de turno. Si antes de la pandemia las demoras para operarse ya superaban un año, actualmente se reportan hasta 500 días de espera por una cirugía no auge. “Estoy esperando un año y ocho meses que me operen, y me dijeron que no había posibilidad hasta 2013 o 2024, porque las listas de espera están operando recién desde 2017”, dice Romanet, quien requiere de una operación por un daño severo en su columna.