Un total de 53 personas fueron detenidas por infringir la cuarentena en el Parque Quebrada de Macul, en la comuna de Peñalolén.

Cerca de 80 personas ingresaron al lugar por pasos no habilitados, ya que al estar en Fase 2 los accesos se encuentran cerrados durante los fines de semana. Al momento de la llegada de Carabineros varios de los visitantes lograron escapar.

El mayor Cristián Bichet dijo que “gracias al oportuno aviso por parte de los vecinos de la comuna de Peñalolén se logró tener la información de que habían personas ingresando al Parque Quebrada de Macul, ubicado en esta comuna, situación que no está permitida por encontrarnos en Fase 2 por esta pandemia que es ya conocida por todos”.

“Ingresó Carabineros y logró la detención de 53 personas, entre las que había menores y adultos, mujeres y hombres, los cuales fueron trasladados a la unidad”, agregó.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Leitao dijo que “lo que hemos visto hoy en la Quebrada de Macul es una situación indignante. Está prohibido ir a la quebrada el fin de semana porque hay cuarentena. ¿Cómo no entendemos ese mensaje? El virus sigue aquí, no se ha ido a ninguna parte, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades”.

“Además, se cometieron aquí delitos, se rompieron los cercos para poder ingresar y no se respetó la norma de no ingreso cuando cuando se les dijo a las personas que no podían entrar”, señaló la jefa comunal.