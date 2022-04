641 mil familias no tienen acceso a una vivienda digna: Es la cifra más alta en 30 años

El centro de estudios Déficit Cero dio a conocer reveladores datos sobre la vivienda en Chile. De acuerdo a su informe, estas cifras no se veían desde 1996. En concreto, 541.295 personas viven de allegados y se requieren 641.721 hogares en total. En tanto que la RM concentra el 49,2% de la cifra global, le siguen Valparaíso (11%) y Antofagasta (7,78%). Al respecto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, sostuvo que “las políticas que hemos tenido no logran funcionar en la RM no porque no hubiera suelo, sino porque es muy caro, porque hay mucha especulación, compran un terreno y esperan que se valorice y lo ponen en venta”.