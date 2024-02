Graban a sujetos abandonando a tres perritos en U. de Viña del Mar

Durante la tarde de este sábado se viralizó en redes sociales el abandono a tres perritos en las inmediaciones de la sede de Rodelillo de la Universidad de Viña del Mar.

Se trata de tres personas en compañía de un conductor que utilizó su camioneta a modo de flete, para llevar a los animales en la parte trasera y dejarlos abandonados en el sitio.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Mediante su cuenta de Instagram, la agrupación de alumnos de Medicina Veterinaria de dicha universidad señaló que los hechos ocurrieron el viernes pasado: “Llegaron a la Universidad Viña Del Mar, sede de Rodelillo, con la intención de abandonar tres perros en deplorables condiciones”.

En esa misma línea, explicaron que lo hicieron “manifestando que no pueden hacerse cargo de ellos y por eso los abandonan en nuestras instalaciones”.

En el lugar, la agrupación se dedica a dar en adopción a los perritos que están en las inmediaciones, sin embargo, dejan en claro que no son una fundación y no rescatan animales porque no cuentan con los recursos para ello.

En el vehículo se encontraba una menor de edad y la agrupación señaló que posteriormente, al ser increpados por el personal de seguridad, llevaron a otros dos canes para abandonarlos en un cerro aledaño, correspondientes a una madre y su cachorro que aún no han sido encontrados.

“Oye ¿Qué estás haciendo?”, le preguntó uno de los involucrados al guardia de seguridad que los grababa, cuando éste lo increpa y le responde: “Lo que tú sabes, ahí están tus perritos”, por lo que el hombre se excusa, señalando: “Qué estás hablando, si yo los encontré botados”.

El guardia les indica que enviará la grabación a la Policía de Investigaciones (PDI), por lo que los involucrados proceden a insultarlo y gritarle.

Hasta el momento sólo una perrita se encuentra en adopción o en busca de hogar temporal y se encuentra en estado de desnutrición, por lo que se están solicitando insumos para poder mantenerlos a través de su cuenta de Instagram.

