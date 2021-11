A pocos días de que se realicen las votaciones para elegir al nuevo presidente de la República sigue causando curiosidad que Franco Parisi no llegue a nuestro país. El candidato del Partido de la Gente no arribará al país, por el momento, tras anunciar que estaría contagiado de Covid-19.

Es así como este viernes, su abogada, Elizabeth Rodríguez, explicó a Contigo en la Mañana que Parisi mantiene una orden de arraigo, pero que no sería el motivo por el cual aun no se hecho presente.

“El procedimiento de familia sigue en plena tramitación. Estamos en pleno proceso de presentar todo y de ejercer los derechos. Por lo tanto se mantiene vigente la orden de arraigo hasta que este proceso informativo no se resuelva por el tribunal”, indicó en el programa de Chilevisión.

Lee también: Analista y ausencia de Parisi en campaña presidencial: “Él estaba en conocimiento de esta posibilidad”

Sin embargo, Rodríguez aseguro que la medida judicial no es el motivo por el que el ingeniero no está en el país, ya que esas medidas pueden suspenderse si se solicita al tribunal, según lo expresado por ella. Lo cual no ha sido solicitado por la defensa del candidato.

Asimismo, aclaró que hacer una campaña por redes sociales “siempre fue una estrategia” y que nunca manifestaron que el aspirante a la presidencia se haría presente de manera constante en Chile.

Lee también: Boric insta al PC a “retractarse” de declaración que apoya relección del presidente de Nicaragua