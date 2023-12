“Usted miente”: Abogado de Arthur Del Piccolo increpó a Zepeda por ausencia en búsqueda de Narumi

En una nueva jornada del juicio contra Nicolás Zepeda por el crimen cometido contra Narumi Kurosaki, el abogado de Arthur Del Piccolo interrogó al chileno con el fin de aclarar ciertas contradicciones de su declaración.

En esta oportunidad, Randall Schwerdorffer, uno de los abogados querellantes, preguntó a Zepeda porqué en ningún momento se contactó con la joven japonesa durante los tres años previos a su extradición a Francia para el comienzo de su juicio.

“Traté de llamarla por Line“, contestó el chileno, pero fue encarado por el abogado instantes después.

“Señor Zepeda, usted miente. Usted nunca intentó contactarla. ¿Por qué?”, le cuestionó, a lo que el acusado contestó: “Ya le respondí”.

Aquellas palabras no fueron suficientes para Schwerdorffer, quien hizo hincapié en la nula colaboración con la búsqueda de Narumi por parte de Zepeda.

“¿Por qué no vuelve a Francia a colaborar? ¿Por qué espera a ser extraditado? Tres años de investigación y nunca vino, pero en un día organizó su viaje a Francia”, le insistió.

A lo que el chileno replicó: “En mi cabeza, en mi espíritu, me digo que no soy responsable y que esta acusación es falsa. Soy inocente, no soy responsable de su desaparición. No pasa mucho tiempo entre que sé de las sospechas y mi declaración a Interpol”.

“Como es su costumbre, no responde mis preguntas“, concluyó con el interrogatorio el abogado de Arthur Del Piccolo.

Durante este martes comenzarán las preguntas del fiscal del caso, Étienne Manteaux, que aumentan la expectación en torno a este caso y los antecedentes que podrían revelarse en el transcurso de este interrogatorio.

