Abogado de Polizzi por Caso Lencería: “Hoy día prima el par de calzones por sobre miles de millones de pesos”

El abogado de Camila Polizzi, Renato Zegpi, se refirió a las acusaciones que enfrenta la ex candidata a alcaldesa de Concepción en conversación con el programa Contigo en la mañana de Chilevisión. A su juicio, aseguró que “hoy día prima el par de calzones por sobre miles de millones de pesos. No sabemos dónde están los autos de lujo, las propiedades, los departamentos”. Respecto a la denuncia por amenazas interpuesta por la acusada, indicó que “en cierto momento se logró intimidar para inhibirla, por eso he señalado que ella es la más débil de toda esta investigación de fundaciones, porque es una persona que está sola en este momento”.