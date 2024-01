Abogado de Cathy Barriga tras rechazo de prisión preventiva: “Es muy débil la posición de Fiscalía”

Marcelo Hadwa, abogado defensor de Cathy Barriga, dijo estar tranquilo tras los resultados obtenidos por su representada en la tercera audiencia de formalización en su contra, quedando con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicación con imputados y testigos.

En conversación con Contigo en la Mañana, el litigante aseguró que “estamos tranquilos, (pero) esperábamos que no se aplicara ninguna cautelar” en contra de la ex alcaldesa de Maipú.

“Creo que en la audiencia que se desarrolló extensamente, se pudo acreditar y podemos hablar de que es muy débil la posición de la Fiscalía“, agregó, afirmando que “los argumentos que han entregado creo que no dan cuenta efectivamente de la producción de un fraude al Fisco”.

Al ser consultado respecto de la resolución del magistrado, quien confirmó la configuración del delito mencionado en este caso, Hadwa enfatizó que “faltan muchos antecedentes por recabar”.

“Esta es una investigación preliminar, porque se ha ido desarrollando en los últimos dos meses de forma muy rápido”, comentó.

Ante esto, explicó que “hay mucho antecedente mezclado, mucha información que no ha sido procesada, sobre todo información contable. Hay mucha confusión de parte de Fiscalía si los hechos que se imputan son o no delito. Nosotros pensamos que no son delito”.

Acusaciones contra Barriga

Durante la formalización contra la ex edil, la fiscal a cargo del caso, Constanza Encina, explicó que en el marco del delito de fraude al Fisco, las acusaciones apuntan a una modificación de certificados de disponibilidad presupuestaria.

Lo anterior, mediante la sobreestimación de ingresos municipales y subestimación de gastos municipales, correspondiendo a “manipulaciones mediante las que financió adquisiciones de bienes y servicios, y la realización de eventos y actividades de publicidad de su gestión con costos multimillonarios”.

Por lo mismo, desde el Ministerio Público se había solicitado la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la imputada.

El proceso judicial en contra de la otrora edil de Maipú se enmarca en hechos ocurridos de forma reiterada, según acusa la Fiscalía, entre los años 2016 y 2021.

Dentro de los antecedentes que se han revelado, es que solo tres días después de asumir su cargo en 2016, Barriga habría suscrito un decreto alcaldicio que le permitió una serie de irregularidades administrativas como delegación de firmas, resignación de facultades financieras y redistribución de competencias.

Según explicó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa, los involucrados habrían provocado un perjuicio a las arcas municipales que superaría los $30 mil millones.

