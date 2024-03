“No sé cuál es el secretismo”: Abogado del caso Michelle Silva denuncia retraso en entrega de carpeta investigativa

Pedro Díaz, abogado del caso de Michelle Silva, se refirió a la reciente información que entregó la Fiscalía revelando dificultades para comprobar la agresión sexual de Claudio Figueroa contra la joven de 20 años, asegurando que se le ha negado la carpeta investigativa, acusación que desde el ente persecutor desestimaron.

En primera instancia, el defensor aseguró tajantemente que existirían diferentes formas de acreditar una posible agresión sexual, la cual se investiga por una posible omisión del imputado en su relato.

“No sé en qué contexto la Fiscalía entregó esa información, que de alguna forma golpea mucho a la familia. Si bien existe y puede que exista esta dificultad que se señala, pero la familia y el equipo que estamos trabajando no nos vamos a quedar con esa información que han indicado porque hay muchas formas de poder determinar las agresiones sexuales”, expresó Díaz en conversación con CHV Noticias.

“Estoy peleando con Fiscalía”

De acuerdo a lo anterior, el abogado defensor de la familia de Michelle, afirmó que la Fiscalía no ha hecho entrega de la carpeta investigativa, negándose a facilitarla, razón por la que ha tenido que recurrir a tribunales.

“Yo hasta ahora estoy peleando con la Fiscalía para que me haga entrega de la carpeta investigativa que se ha negado a entregarla. Estoy recurriendo al tribunal, por esa razón, yo tengo, como abogado de la víctima, los mismos derechos del imputado”, precisó.

“Por lo tanto, estoy en el tribunal con un requerimiento para que me hagan entrega de la carpeta para poder revisar toda la información que tiene y que se ha levantado porque tenemos claro que falta información, falta trabajo en el sitio del suceso y esa situación es la que queremos corroborar”, agregó.

“No sé cual es el secretismo”

En ese sentido, Díaz aseguró la existencia de un “secretismo” ante la negación de carpeta, lo cual ha impactado directamente en la recolección de información en torno al caso.

“Yo no sé cuál es el secretismo que la Fiscalía tiene, cuando ya hay una persona que está imputada, que está privada de libertad, están las declaraciones. Entonces nos falta a nosotros la información para poder complementar lo que estamos haciendo”, expresó.

Es por ello, que el defensor recurrió a realizar una recolección propia de investigación para poder acreditar una posible agresión sexual por parte de Figueroa a Michelle previo a atentar con su vida.

“En este minuto estamos realizando un plan de búsqueda de más información (…) que vamos a hacer con la familia y personas que nos ayudan para poder obtener la información pertinente y poder acreditar esta agresión sexual, que es lo más probable que haya sucedido con la víctima Michelle Silva”, afirmó.

“No es la única forma de buscar”

En esa misma línea, del defensor apuntó: “No es la única forma de buscar con lo que la Fiscalía puede estar diciendo hoy día, si es que solo tiene el cuerpo. Como no tengo la información de la carpeta, estoy ciego también con esta causa, la única información que he ido obteniendo (es) por la gente que trabajó y que encontró el cuerpo”.

“Ellos me dicen que por el tiempo que estuvo el cuerpo en el agua, hay bastante evidencia que se perdió pero eso no quiere decir que no se pueda buscar, no quiere decir que la Fiscalía que está a cargo del caso no entregue instrucciones particulares a las policías para que busquen y por esa razón es importante que yo tenga la carpeta para poder ver si se hicieron todos los esfuerzos para encontrar todas las evidencias”, afirmó.

La respuesta de Fiscalía

Ante los hechos expuestos por el defensor de la familia de Michelle Silva, la Fiscalía Regional de Valparaíso se refirió a CHV Noticias a la demora de la entrega de la carpeta a través de un comunicado.

“Respecto a la solicitud de revisión de carpeta del abogado querellante en la causa que se investiga por la muerte de la víctima Michelle Silva, donde la Fiscalía ya tiene un imputado formalizado y en prisión preventiva, esta fue rechazada en una primera instancia, para que el abogado instara por obtener la copia de la misma, la que ya fue aprobada y se encuentra en curso para ser entregada al solicitante”, expresaron.

“Además, el Fiscal Jefe de San Felipe, a cargo de la indagatoria, ya agendó una reunión a solicitud del mismo querellante, la que se generará en los próximos días”, agregaron.

Resultado autopsia de Michelle Silva

En relación a las diligencias sobre la autopsia de Michelle Silva, especificaron: “Respecto a la consulta del resultado de autopsia, por el momento la Fiscalía no se puede referir al contenido de la misma o sus resultados, ya que aún no arriba al Ministerio Público y por ahora no es parte de los antecedentes contenidos en la carpeta”.

“La causa se encuentra en plena etapa investigativa con varias diligencias en curso, a las que a futuro, se podrían incorporar las solicitadas por el abogado querellante, que por la etapa investigativa actual, aun no proceden”, cerraron.

Síguenos en