Diversas han sido las polémicas y discusiones que se han planteado a partir de lo sucedido con el convencional Rodrigo Rojas Vade, incluso la semana pasada la Secretaría General de la Presidencia ofició a la Contraloría para determinar si correspondía dejar de pagar su sueldo.

El ente fiscalizador determinó que existía un “vacío normativo” sobre esta materia y señalando que no tiene las competencias para pronunciarse sobre el tema.

En este sentido, El Mercurio entrevistó al abogado de Rodrigo Rojas Vade, Tomás Ramírez, quien expresó que el “renunciado” constituyente donó su sueldo.

“Para que (Rojas Vade) deje de recibir su sueldo, que ya lo donó, debe aprobarse el proyecto de ley para que inmediatamente renuncie”, señaló, añadiendo no tener conocimiento sobre las razones de por qué esto no ha sucedido cuando existe acuerdo político en que no debería seguir en la Convención.

Sin embargo, no entregó detalles sobre quienes o a qué fue donada la dieta del convencional, para de esta manera “evitar posibles molestias para los beneficiarios”. Además, mencionó que la acción fue realizada de manera anónima.

Respecto a la renuncia formal, su abogado manifestó que Rojas “sólo puede renunciar si se aprueba el proyecto de ley. Los parlamentarios sólo pueden renunciar por enfermedad grave que les impida ejercer su labor, lo que debe ser aprobado por el Tribunal Constitucional, y esta norma se aplica a los miembros de la Convención, por lo que no existe la posibilidad de renunciar válidamente y ya se ha señalado que el TC no tiene competencias para aprobar la renuncia”.

Asimismo, su círculo cercano expresó que no pueden apelar a la causal por enfermedad, debido a que “su enfermedad no lo imposibilita de ejercer el cargo para el que fue electo”.