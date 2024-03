Caso Michelle Silva: Abogado de familia no descarta secuestro y torturas tras nuevo hallazgo

La tarde del miércoles se dio a conocer un nuevo hallazgo en el marco de la investigación por la desaparición y muerte de Michelle Silva..

En conversación con CHV Noticias, el abogado representante de la familia, Pedro Díaz, contó que aún esperan obtener los detalles de la autopsia del SML.

Ante esto, enfatizó en la importancia del nuevo antecedente obtenido a partir de una búsqueda realizada por la propia familia y cercanos en el Río Aconcagua, mismo lugar donde divisaron el cuerpo de la joven.

Específicamente, el hallazgo ocurrió en la zona donde el imputado confesó haber lanzado el cadáver.

En esta ocasión, lo que encontraron fue una chaqueta que sería propiedad de la víctima. Así lo confirmó su madre, Claudia Gutiérrez, afirmando que tiene fotos y videos que prueban la vinculación entre este elemento y su hija.

Posible querella por secuestro y torturas

Al ser consultado sobre el resultado de la autopsia realizada por el Servicio Médico Legal, Díaz advirtió que “todavía no llega ese informe” y que éste es crucial para obtener detalles como, por ejemplo, “el consumo de alcohol, drogas o alguna lesión que no se haya observado en apariencia”.

“Incluso puede que exista otra causa de muerte y esto nos permitirá establecer qué ocurrió de acuerdo a lo que se pudo revisar en el cuerpo y sus órganos, y qué fue lo último que vivió Michelle”, indicó el abogado.

En ese sentido, reveló, “estamos estudiando la posibilidad de agregar delitos a los que ya existen en la querella por femicidio. Y es porque entendemos que la víctima estuvo un día encerrada en ese lugar donde el propio imputado dice, pero no sabemos en qué condiciones”.

“Por lo tanto, nos permite abrirnos un poco más a una posible querella por secuestro y tortura, y eso lo tenemos que revisar con el protocolo de autopsia”, sentenció.

Abogado de la familia: “Se ha ocultado parte de la carpeta”

“Este nuevo hallazgo nos permite de alguna forma buscar evidencia en las ropas. No sabemos qué más hay, pero ya existiendo la evidencia que está en la chaqueta, podemos encontrar lo que falta (…) es evidencia que estamos esperando para poder imputar otros delitos al sujeto“, dijo Pedro Díaz sobre este hallazgo.

Sin embargo, el panorama se muestra un poco más adverso si se adentra en las gestiones de las indagatorias. Y es que si bien anteriormente el abogado había acusado a CHV Noticias de no tener acceso a la carpeta investigativa, ahora aclaró que finalmente sí pudo leerla, pero notó un detalle preocupante.

“Sí tuve acceso a la carpeta, pero estoy bastante desilusionado, porque los tomos 3 y 4 tienen 6 hojas. Me parece que ahí se ha ocultado parte de la carpeta y ya se lo hice ver al fiscal para remediarlo; aunque han pasado tres o cuatro días y todavía no tengo acceso a la carpeta completa que me permita leer y pedir lo que hace falta”, expresó.

“Me he dado cuenta que falta bastante información, como cámaras y otras cosas, y eso es lo que hay que buscar y verificar si está en alguna parte”, continuó Díaz.

La teoría que buscan comprobar

En medio de la formalización de Claudio Figueroa y que lo dejó en prisión preventiva, la familia de Michelle Silva acusó que habría ciertas omisiones e inconsistencias en el relato del único imputado.

De acuerdo con lo que exponían, en la versión de Figueroa, éste mencionaba el eventual uso de preservativos en la noche que habría cometido el crimen. Pero más allá de este antecedente, no hubo otra mención a alguna interacción de índole sexual; y esto provocó sospechas en los denunciantes.

Por lo mismo, y tal como indicó anteriormente la madre de la víctima a Radio Bío-Bío, “no aseguro que la violó, pero no me cabe duda que él lo intentó y que por eso la mató, porque mi hija no tenía necesidad de robarle a nadie como el dice en su declaración”.

Pero ahora hay otro dato a la vista de la familia, y es que según declaró Felipe Muñoz -quien se desempeñó como su vocero-, tienen pruebas de que este acusado seguía a Michelle en redes sociales e incluso interactuaba con sus fotos.

Ante esto, Claudia Gutiérrez expuso a CHV Noticias que ahora buscan comprobar que “este tipo la conocía” y así intentar configurar otra arista y/o agravante en el caso.

