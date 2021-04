La cobertura de medios internacionales con respecto al escenario en Chile, y que despertó la molestia del ministro Enrique Paris, todavía continúa generando debate.

Durante la noche de este lunes, la periodista Pascale Bonnefoy, autora del artículo de The New York Times que contrasta el éxito del proceso de vacunación y el alza en los contagios de las últimas semanas, participó del programa Mentiras Verdaderas de La Red.

En el espacio, la comunicadora expresó que la reacción de la autoridad “fue sorpresiva porque una cosa es que a cualquiera no le guste o no esté de acuerdo con un artículo que uno escribe y otra es que lo acusen de ser falso“.

“Ahí no hay ninguna información ni dato falso en absoluto, tampoco estábamos descubriendo la pólvora, era la misma realidad que todos conocemos, solamente que hicimos una especie de resumen de lo que había pasado en los últimos meses acoplado al tema de la exitosa vacunación, entonces yo creo que fue una sobrerreacción porque estaba un poco ofuscado el ministro”, dijo.

Mientras tanto, este martes, el abogado Gabriel Zaliasnik, defensor del presidente Sebastián Piñera y los ex ministros Andrés Chadwick y Jaime Mañalich en sus respectivas acusaciones constitucionales, publicó una columna de opinión en La Tercera en la que asegura que existe una estrategia comunicacional.

En específico, apunta a la periodista autora de la columna de opinión publicada en The Washington Post y asegura que, tanto en este caso como en una nota previa en un medio alemán, “están presentes vínculos con el partido Verde Alemán y su Fundación Heinrich Böll”.

“Lejos del aparente exitismo que algunos quieren atribuir al gobierno, lo que hay es un oscuro intento por usar la pandemia y el sufrimiento para obtener ventajas políticas a cualquier precio. Se busca desacreditar a las autoridades para ocultar los evidentes logros de la estrategia sanitaria de Chile frente a una pandemia para la cual no existen recetas ni conocimiento previo suficiente para enfrentarla”, escribió.

“Estamos en presencia de un hábil intento de desestabilización por la vía de construir un relato alternativo de la historia, una narrativa falaz con mezquinos objetivos, en el que activistas chilenos escriben en medios extranjeros auspiciados por fundaciones internacionales sin revelar sus conflictos de interés”, aseguró.

Además, añadió que “se trata de un modelo de desinformación propio de un manual de la Guerra Fría o de propaganda del jerarca nazi Joseph Goebbels. Se embauca a la ciudadanía para erosionar la credibilidad del gobierno. Son los tiempos que corren y las herramientas y armas comunicacionales están al servicio de la disputa por el poder y la gobernanza”.

En redes sociales, la periodista aludida respondió a los dichos de Zaliasnik, que también generaron críticas por parte de figuras como el ex fiscal Carlos Gajardo.

Zaliasnik no es el abogado del Ministerio del interior que patrocina querellas por delitos del 18-O? Acaso no es el mismo que ha defendido a ex ministros de este gobierno en las acusaciones constitucionales?

No será muy descarado hablar de conflicto de interés? https://t.co/W6vX4wwPRA

— Pablo Amorrortu (@Pablo_Amorrortu) April 6, 2021