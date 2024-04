Abogado de Di Girolamo aseguró que Cristián Campos supo de los motivos de la querella “hace más de un año”

Hace más de un año habría sido notificado el actor Cristián Campos sobre los motivos que derivaron en la querella de Raffaella di Girolamo en su contra por abuso sexual durante su adolescencia.

Sin embargo, el hecho sólo se dio a conocer una vez que Fundación Para la Confianza compartió un comunicado, informando a la opinión pública sobre la acción legal. Además, se publicó después la carta que la familia de la víctima redactó para referirse al delicado caso.

Y son muchas las interrogantes en torno a lo ocurrido, aunque la defensa de Raffaella aclaró que las evidencias existen y que, aparentemente, habría personas como testigos dispuestas a declarar.

“Toda la prueba está disponible”

“Sin entrar en detalles, le puedo decir que él sabe y fue informado de esta situación de hace bastante más de un año atrás“, es lo que partió diciendo Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Di Girolamo a T13.

“Él supo que estaba este relato y esta situación de daño y de abuso que se habría producido en la infancia de Raffaella. Él conoce con cierto detalle los antecedentes“, aclaró.

Además, aprovechó de precisar que existe cómo probar la acusación contra Cristián Campos: “Toda la prueba está disponible; no hay testigos que hayan fallecido, no hay elementos de prueba que no estén, está todo a la vista y, por lo tanto, esto se va a poder investigar, para efectos prácticos, igual si esto hubiese ocurrido ayer“, cerró.

