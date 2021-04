En el marco de la sesión extraordinaria realizada este domingo, el Senado aprobó en general con 32 votos a favor y 10 abstenciones el paquete de ayuda económica presentado por el gobierno.

En la votación, la bancada del Partido Socialista (PS) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD) se abstuvieron argumentando que el Ejecutivo podría impulsar otras medidas para ayudar a la población en el marco de la crisis por la pandemia del COVID-19.

“Se puede hacer más, Chile tiene capacidad de hacer más. Lamentablemente el gobierno sigue no tomando conciencia de la gravedad de la crisis y de la potencia de los instrumentos que cuenta el país”, aseveró Álvaro Elizalde.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, senadora de la Democracia Cristiana (DC) Ximena Rincón indicó que “sin lugar a dudas, lo que estamos votando es importante, no podríamos decir que no, pero hay muchos y muchas que no califican porque exceden o porque sus ingresos son tan bajos que no llegan al mínimo. Por lo tanto, la reflexión es ¿qué vamos a hacer para hacernos cargo de que aquellas personas que requieren la ayuda del Estado?”.

Por otro lado, desde Renovación Nacional (RN), José García Ruminot aseguró que “los parlamentarios durante la discusión de este proyecto hemos sido escuchados y la oposición ha sido escuchada. Este proyecto ha sido significativamente mejorado, no sólo en su trámite en la Cámara, sino aquí en el Senado”.

Ahora, la sala de la Cámara Alta deberá votar en particular las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y aprobadas en la Comisión de Hacienda. Posteriormente, la Cámara de Diputados deberá votar el proyecto en tercer trámite. En caso de no aprobarse deberá pasar a Comisión Mixta.