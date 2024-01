Abuelo de Jacinta se sinceró por polémico proyecto de ley: “Nunca buscamos esta exposición”

El abuelo de Jacinta González Schnitzer, la niña de cinco meses que murió en un accidente de tránsito y quien impulsó la creación de la Ley Jacinta, indicó que “no me atrevo a ir por la autopista a más de 70 o 80 km/h”.

Cabe recordar que los últimos días se generó polémica luego de que se diera a conocer que la iniciativa busca que las personas presenten un certificado médico para poder obtener la licencia de conducir.

Fue su abuelo, Max Schnitzer, quien se encargó de impulsar la ley luego de que su nieta muriera en un accidente protagonizado por un adulto mayor de 80 años.

“Es una oportunidad histórica para todos de tener una ley que disminuya la cantidad de fallecidos y que proteja a las víctimas. No tengo dudas de que vendrán cambios y mejoras. No queremos hacer una ley para nosotros por lo que nos pasó, sino para todos y que mucha gente pueda aportar con su visión”, dijo Schnitzer a LUN.

En ese sentido, explicó que “podría ser que el certificado lo solicite el médico de la municipalidad cuando lo estime conveniente. El poder legislativo ha tenido la valentía de buscar fórmulas para tener una ley empática para proteger a las víctimas”.

“Tenemos una pena enorme porque Jacinta no está, no es una compensación tener una ley. Ella tenía todo por delante, una hermana amorosa, ahora un hermano, habría estudiando en un lindo colegio, podría haber sido hasta presidenta de Chile, pero fue truncada su vida y la de su familia por un conductor imprudente y temerario que no debería haber estado manejando porque emitió información sobre su salud”, continuó.

“Nunca buscamos esta exposición, estaríamos felices con ella y nadie nos va a devolver a la Jacinta”, aseguró.

“Me retan porque de repente ni me atrevo a ir por la autopista a más de 70 o 80 km/h, no soy capaz de hacerme responsable de un accidente o de quitarle la vida a alguien. Pero no soy solamente yo, toda la familia anda así. Se despierta la conciencia social con esto”, fue parte de lo que contó.

